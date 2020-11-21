شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام بلا حدود»: منح رئيس جنوب السودان وسام السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت منظمة سلام بلا حدود العالمية منح وسام السلام لعام 2020 لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لجهوده في تحقيق السلام بعد مشروعه الحاسم لحل النزاع الداخلي في جنوب السودان.

وكان الرئيس سلفا كير قد قاد محادثات السلام مع المعارضين من أجل إحلال السلام والأمن والتنمية والديموقراطية لبلده جنوب السودان، بالتعاون الوثيق مع جميع القبائل في البلاد لبلورة مبادئ اتفاقية السلام وإنهاء حقبة الصراع في البلاد.

وأشادت منظمة «سلام بلا حدود» بكل الأطراف والتيارات القبائل في جنوب السودان التي ساعدت في جلب السلام، آملة أن يساعد في إحداث تغيير إيجابي لجميع سكان البلاد.

كما أشادت المنظمة بالإصلاحات الحكومية المهمة التي منحت مواطني جنوب السودان الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً، من خلال إيجاد حلول للمشكلات الرئيسية في البلاد، وتمكين المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية.

كما نوهت المنظمة بالدور المحوري الذي لعبه الرئيس سلفا كير في عمليات السلام والمصالحة مع دول الإقليم، حيث ساهمت دولة جنوب السودان بتعزيز العلاقات مع العديد من دول العالم، وخصوصا الدول الأفريقية، وتحديداً جيرانها، ومنها مساعي الرئيس سلفا كير في إنهاء الاقتتال بين حكومة السودان وجماعات المعارضة من أجل إنهاء النزاع الذي طال أمده.

وأعربت المنظمة عن أملها أن تعزز جائزة السلام جهود الرئيس سلفا كير في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة وأن ينعم جنوب السودان بالسلام والاستقرار والنجاح الدائم مما سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الجميع.