شكرا لقرائتكم خبر عن مَن المتواطئون في عملية الهروب الجماعي لسجناء بعبدا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فر أكثر من 40 سجيناً من قصر عدل بعبدا في محافظة جبل لبنان (على بُعد 9 كيلومترات من العاصمة اللبنانية( بيروت). وأقدمت مجموعة منهم (نحو 10 أشخاص) على الاستيلاء على سيارة أجرة، ولدى هروبهم انزلقت واصطدمت بشجرة قرب المجلس الدستوري، ما أدى إلى مصرع 5 منهم وهروب الباقين. وفيما تمكنت شعبة المعلومات من توقيف عدد من الفارين فإنّ عملية المطاردة لا تزال متواصلة حتى الساعة.

ورجحت مصادر قضائية وجود عملية تواطؤ من قبل عناصر أمنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي التي حصلت.