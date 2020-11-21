شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: «العشرين» برئاسة السعودية أثبتت قوتها لتخفيف آثار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز نجاح مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، السبت، «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».

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