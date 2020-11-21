شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودي: حل المشكلات العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، السبت، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً من حيث حجم التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بما لم يتم سابقاً لمواجهة الجائحة.

وأضاف الوزير السعودي، «نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع». وتابع وزير الاستثمار أن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة «كورونا»، والمشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.

وقال الفالح، إن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيسي لمجموعة العشرين، والعالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود، مشدداً على أن قمة العشرين ستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة، والمملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات «كورونا».

وتابع، إن مجموعة العشرين بادرت بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار «كورونا»، مضيفاً، «تعاملنا مع «كورونا» بنجاح رغم التعثر الاقتصادي».

وأضاف خالد الفالح: نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع.

وقال: «لقد استمر التركيز على رؤية 2030 رغم كل التحديات»، وتم تخصيص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل للقاح لـ«كوفيد-19».

وأضاف خالد الفالح أن مساعدة الدول الأكثر فقراً كانت من أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أنه تم رصد 11 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي سينكمش بأقل مما كان متوقعاً سابقاً، وتقليص الانكماش يعود لجهة إلى خطوات المجموعة لحماية الاقتصاد. وتابع أن منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية، مشدداً على أن أثر قمة العشرين هذا العام لن يقتصر على تداعيات الجائحة.