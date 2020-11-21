شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي يحتفل مع جمهور الشارقة باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني حفلاً غنائياً 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل على مسرح المجاز بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

يحيي الحفل الفنان حسين الجسمي، ويشارك فيه عدد من الفنانين الإماراتيين الشباب وهم أريام وجاسم محمد وفيصل الجاسم وعريب.

ووفقاً لخالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، فإن الحفل الذي يقام وفق الإجراءات الاحترازية يتيح حضور الجمهور بنصف المساحة الاستيعابية لمسرح المجاز بأسعار رمزية تخصص لمبادرات «مؤسسة القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وأشار المدفع إلى أن اختيار الجسمي للمشاركة في الحفل استند إلى مكانته الفنية الرفيعة وسيرته الحافلة بالعطاء ومبادراته المتميزة في خدمة وطنه بإخلاص التي ترجمها بإسهامات مؤثرة نقلت رسالة الوطن الى المجتمعات العربية والعالمية.

وأضاف: مشاركة الفنانين الإماراتيين الشباب بالحفل تأتي انطلاقاً من حرص الشارقة على دعم الفن الاماراتي ولإسهاماتهم التي حلقت بالأغنية الإمارتية والخليجية عربياً وعالمياً.

وأعرب الجسمي عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، وقال «يسعدني سنوياً، وفي كل المناسبات الوطنية، أن نحتفل باتحاد إماراتنا الذي نفتخر به أينما حللنا، لأننا ضربنا أعظم الأمثال في الوطنية وكل مظاهر التقدم والازدهار».

وأضاف «في 3 ديسمبر/كانون الأول سيكون اللقاء الوطني مع الجمهور في إمارتي الغالية الشارقة التي تحمل في قلوبنا محبة خاصة، وهي الإمارة الباسمة دائماً بالخير والعطاء».

وأثنى الجسمي على مشاركة الفنانين الاماراتيين الشباب في الحفل، معرباً عن فخره بوجودهم في هذه الاحتفالية الوطنية والغالية على جميع أبناء الإمارات.

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