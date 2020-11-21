شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تأجيل موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس سيتأجل من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط أو مارس/ آذار العام المقبل؛ بسبب بروتوكولات «كوفيد-19» في البلاد.

ونقلت صحيفة هيرالد صن عن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل آندروز قوله: «أنا واثق جداً من إقامة بطولة أستراليا في وقت مبكر بالعام المقبل».

وأضاف، «لم نستقر على الموعد المحدد أو الترتيبات الدقيقة للبطولة، ولكن ستستقر الأمور خلال أقرب وقت، وسأكون سعيداً بمشاركة التفاصيل معكم».

ولم يتسنَّ لرويترز الحصول على تعليق فوري من منظمي البطولة.

وخطط الاتحاد الأسترالي للتنس لوصول اللاعبين ومرافقيهم إلى فيكتوريا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول؛ ليكون الوقت كافياً بعد دخول الحجر الصحي لأسبوعين قبل المنافسة في ملبورن في يناير/ كانون الثاني 2021.



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