دورة مجانية لتدريب السيدات على القص والخياطة بجنوب سيناء– صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء، دورة تدريبية بمدينة الطور، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات القص والحياكة، والتعامل مع موديلات ماكينات الخياطة الحديثة، بمشغل التدريب بمدينة الطور.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إن الدورة هي نواة لإقامة المشروعات متناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح المحافظ أن الدورة التدريبية منحة مجانية من إحدى الشركات، التي وفرت 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، ومدرب ومدربة، وسيجرى منح خصم يصل إلى 50٪ على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.

وأكد أنه سيجري تنفيذ مشروع توفير فرص عمل في مجال الحياكة على 3 مراحل، الأولى الجاري تنفيذها بمدينة الطور الآن بتدريب السيدات على الحياكة، والثانية يجرى تنفيذها من خلال تعميم التدريب بجميع مدن المحافظة، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية.

وتابع المحافظ: تتضمن المرحلة الثالثة تحويل مشغل الحياكة بمدينة الطور إلى ورشة كبيرة، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية، وأعلام مراكب النزهة، والأعلام المصرية والدول الأخرى التي تستخدم في كافة المحافل والمهرجانات والفعاليات التي تجري بمدينة شرم الشيخ، ما يساعد على توفير فرص العمل.

على جانب أخر قالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 45 سيدة لمدة أسبوع على مجموعتين.

وأشارت منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص، إلى أن من بين المتدربات فتاة من متحدى الإعاقة من الصم و البكم، وجرى دمجها في التدريب مع تخصيص وقت تدريب خاص لها.