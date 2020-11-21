ضبط 56 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، 56 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، إن المخالفات تنوعت بين "عدم إعلان أسعار المنتجات– منتجات بدون تاريخ صلاحية– محال تجارية بدون ترخيص– لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير– مخالفات غش تجاري- خبز ناقص الوزن– خبز غير مطابق للمواصفات– توقف عن الإنتاج– تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم– عدم وجود سجلات".