في اتصال نادر.. الملك سلمان يبحث مع إردوغان سبل تحسين العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض/ أنقرة- (أ ف ب):

حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية، سبل تحسين العلاقات بين بلديهما، كما أعلن مكتب الرئيس التركي مساء الجمعة، في خطوة أصبحت نادرة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء الاتصال عشية قمة افتراضية لمجموعة العشرين تنظمها الرياض نهاية هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يلقي الرئيس التركي كلمة عبر الفيديو خلال القمة اليوم السبت عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت الرئاسة التركية إن "الرئيس إردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء سبل الحوار مفتوحة بهدف تحسين العلاقات الثنائية وتسوية المشاكل".

وتتنافس السعودية وتركيا منذ مدة طويلة على فرض قيادتهما في العالم الاسلامي، لكن التوتر بين القوتين الاقليميتين، تصاعد في 2018 مع مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست والمنتقد للنظام السعودي بعدما كان مقرباً منه، وقطع جسده داخل القنصلية التي توجه إليها لاستلام أوراق رسمية. ولم يعثر بعد على رفاته.

وفي سبتمبر، ألغت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام بحق خمسة متهمين بالجريمة في محاكمة مغلقة وحكمت عليهم بالسجن عشرين عاماً.