الهند وباكستان: اتهامات متبادلة بشأن التوتر في كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي/إسلام آباد- (بي بي سي):

استدعت الحكومة الهندية دبلوماسيين من سفارة باكستان في العاصمة دلهي للتعبير عن قلقها الشديد بشأن الكشف عن "مؤامرة لمجموعة من المتشددين " كانت تستهدف مقاطعة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

ويذكر أن قوات الأمن الهندية قد قتلت يوم الخميس أربعة قالت إنهم فتحوا النار عليها بعد إيقافهم عند نقطة تفتيش. وكان المشتبه بهم وفقا لمصادر الأمن الهندية يحملون كمية كبيرة من الأسلحة، وأدوات لصنع القنابل، وأدوية.

وتزعم الهند أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة (جيش محمد) المتشددة ومركزها باكستان.

رفضت باكستان الاتهامات الموجهة إليها بإيواء جماعات مسلحة، ووصفت الاتهامات بأنها "عارية عن الصحة"، ووجهت إسلام أباد أيضا اتهامات مماثلة ضد نيودلهي .