"الأمن العام" ينفذ 80 ألف حكم قضائي.. ويضبط 335 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 189 قطعة سلاح ناري، و335 قضية مخدرات، وتنفيذ 80514 قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 5 حوادث متنوعة، و20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و290 دراجة نارية مخالفة، و22530 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .