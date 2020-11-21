تفشي مرض غير معروف في السينغال

أصيب أكثر من 200 صياد بمرض غير معروف في غرب السنغال، وأن بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار.
وبحسب صحيفة "Dacar Actu"، يعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور مع اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.
وتم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك. أفاد محافظ منطقة العاصمة، الحسن سال، عن زيادة سريعة في عدد المصابين، حيث كان أول أمس هناك 82 مريضا، ليرتفع بعدها عدد الإصابات إلى 200 شخص على الأقل.
وعقدت السلطات المحلية، مساء الخميس، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.
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