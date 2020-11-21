التشيك تسجل 5 آلاف و809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت التشيك تسجيل 5 آلاف و809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بنحو 1548 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها في نفس

الفترة الأسبوع الماضي.



وذكر راديو براغ الدولي أن هناك نحو 90 ألفا و669 حالة نشطة، من بينها نحو 6 آلاف و300 حالة

محتجزة بالمستشفى.



وتجاوز إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس الـ7 آلاف حالة، وهو ضعف إجمالي الأعداد التي كان قد تم تسجيلها مع نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ حيث سجل في 3 نوفمبر الجاري وفاة 257 حالة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية.

