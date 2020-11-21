روسيا تمدد الإجراءات التقييدية الجوابية ضد الغرب حتى ديسمبر 2021

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تمديد الإجراءات التقييدية الجوابية ضد الغرب حتى ديسمبر 2021.

وينص المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية على أنه تم تمديد تأثير بعض التدابير الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560 من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021 بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية

الخاصة من أجل ضمان أمن الاتحاد الروسي.

وبحسب الموقع يدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب في عام 2014 بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وفي نهاية يوليو 2014، تحول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والشركات إلى تدابير ضد

قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. رداً على ذلك، قيدت روسيا وإرادتها الغذائية من الدول التي فرضت عليها عقوبات.

ووافقت الحكومة الروسية على قائمة المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية المحظور استيرادها، ومن دول المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. في وقت لاحق، في 13 أغسطس 2015، مددت روسيا الحظر الغذائي ليشمل ألبانيا والجبل الأسود وأيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا. ويشمل الحظر اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.