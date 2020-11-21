أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل مع فريق جو بايدن.
المرحلة، بانتظار تبين هوية الرئيس المنتخب، مشددة على أهمية انتظار البت في الدعاوى القانونية المرفوعة.
وقالت مكناني في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن الإدارة تقوم بكل ما هو مطلوب منها في هذه
وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".
ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل مع فريق بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.