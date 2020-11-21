وزير الدفاع الروسي: هناك 7 آلاف لاجئ عادوا إلى كرباخ

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم السبت، إن 7 آلاف لاجئ قد عادوا بالفعل إلى كرباخ، بعد ضمان قوات حفظ السلام الروسية، الأمن للقوافل التي قامت بنقلهم.

وذكر شويغو، خلال لقاء مع نظيره الأرمني فاجارشاك هاروتيونيان، أن قوات حفظ السلام الروسية، ضمنت عبور جميع قوافل اللاجئين. وأضاف: "حتى اليوم، عاد حوالي 7 آلاف

مواطن، وهذا العمل مستمر، وأنا واثق من أن كل من يرغب في العودة إلى كرباخ، سيتمكن من القيام بذلك".

وشدد الوزير الروسي، على أن المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين في المنطقة بما في ذلك قضايا الطب والنقل والطاقة والغذاء، تحتل مقدمة العمل.

من جانبه شكر وزير الدفاع

الأرمني هاروتيونيان، جميع الضباط والجنرالات الروس الذين قاموا بتحضير مهمة حفظ السلام في قره باغ.

وقال هاروتيونيان: "يتم التقيد بوقف إطلاق النار". وأشار إلى أنه "تم نشر القوات، بسرعة وفعالية كبيرة".

وذكر مصدر في الحكومة الأرمنية وصول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى يريفان عاصمة أرمينيا، اليوم السبت، ضمن وفد وزاري روسي.

وذكر المصدر أن "شويجو وصل إلى يريفان، ويتوقع أيضا وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ومسؤولين آخرين".