تورنتو الكندية تفرض إغلاقاً عاماً اعتباراً من الاثنين بسبب كورونا

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أعلن دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، فرض الإغلاق في مدينة تورنتو الكندية والعديد من ضواحيها اعتباراً من بعد الاثنين، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال فورد للصحفيين: «كنت واضحاً بشأن هذا: الوضع خطير جداً، ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر».

وأضاف أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل «اعتباراً من الاثنين 23 نوفمبر في تمام الساعة 12.01 صباحاً».

وأوضح فورد أن "الوضعية في غاية الصعوبة ولا بد من اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفادي أسوأ سيانريو".

وتابع رئيس وزراء إقليم أونتاريو، في مؤتمر صحفي "لا يمكننا تعريض التعلم داخل الفصل للخطر، ولا يمكننا المخاطرة بتفشي المرض على نطاق واسع في دور الرعاية طويلة الأجل ولا يمكننا المخاطرة بإغراق مستشفياتنا بالمرضى. لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وحماية ما هو أكثر أهمية، علينا أن نسيطر على المجتمع".

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 319175 حالة، يوم الجمعة بتوقيت تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 319175 حالة، يوم الجمعة بتوقيت تورونتو، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس 11314، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 257310 أشخاص.