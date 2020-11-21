روسيا تحصي 24822 إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقماً قياسياً

سيف اليزيد - سجلت روسيا، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 24822 إصابة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من بين هذه الإصابات الجديدة، كانت 7168 في العاصمة الروسية موسكو وحدها.

وسجلت روسيا، خلال اليومين الماضيين، أرقاماً قياسية في الزيادات اليومة للإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، حيث أحصت 23610 حالات يوم الخميس و24318 أمس الجمعة.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و64748 حالة.

وسجلت السلطات أيضاً 467 وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، الأمر الذي يرفع إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 35778 حالة.

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