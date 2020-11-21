قطر: البنية التحتية للمونديال اكتملت بنسبة 90%.. و إنفانتينو: أثق بأن البطولة لن تمحى من الذاكرة

قالت لجنة الإرث والمشاريع بقطر (حكومية)، الجمعة، إن البنية التحتية لمونديال 2022 اكتملت بنسبة 90 بالمائة.

جاء ذلك في بيان للجنة، بمناسبة تبقي عامان فقط على موعد انطلاق صافرة العرس الكروي العالمي الذي ستستضيفه قطر وينطلق في 21 نونبر 2022، لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال البيان إنه على “صعيد تطور العمل بمشروعات مونديال قطر 2022، اكتملت البنية التحتية للبطولة بنسبة 90بالمائة”.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن جاهزية 3 ملاعب (بشكل كامل) من أصل ثمانية، فيما انتهت الأعمال الرئيسية في ملعبين آخرين، على أن تكتمل جميع الملاعب قبل انطلاق البطولة بأكثر من عام.

واستضافت الملاعب الثلاثة التي أعلن عن جاهزيتها، وهي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، أكثر من 100 مباراة العام الجاري في ظل إجراءات احترازية صارمة فرضتها تحديات جائحة كورونا، وفق البيان.

ونقل البيان عن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قوله إن مستويات التقدم الثابت في تطور العمل بمشاريع بطولة كأس العالم تبرهن من جديد على الالتزام الراسخ والمتواصل للبلد المستضيف تحت قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقال إنفانتينو: “في الوقت الذي يفصلنا فيه عامان على انطلاق المونديال، أتوجه شخصياً بالشكر إلى أمير قطر على استضافة تلك البطولة والتي أثق أنها لن تمحى من الذاكرة، وستترك إرثا مستداما يمتد إلى ما بعد العام 2022”.