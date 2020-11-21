عبر شاحنة للنقل الدولي.. أمن طنجة المتوط يحبط إدخال 19200 قرص طبي مخدر إلى المملكة -صور

أعلنت السلطات الأمنية، أن عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، قد تمكنت مساء أمس الجمعة ، من إحباط عملية تهريب 19.200 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” نحو التراب الوطني على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الأمنية المنجزة على الشاحنة المضبوطة، مباشرة عند وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إسبانيا، أسفرت عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة معبأة بعناية داخل مقصورة الشاحنة، كما مكنت من توقيف سائقها المغربي الجنسية والبالغ من العمر 41 سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين وكذا رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.