سلطات الجبهة تحبط عملية للهجرة السرية وتحجز زورق مطاطي- صور

أحبطت عناصر السلطات المحلية بقيادة الجبهة، أمس الجمعة، محاولة للهجرة السرية.

وأفاد مصدر مطلع، أنه تم إحباط محاولة ة للهجرة السرية، وحجز قارب مطاطي، الذي كان مخبأ في إحدى الخنادق بغابة قربة البحر، بمنطقة الصفوف الأحمر.

وأضاف ذات المصدر، أن المرشحون للهجرة السرية لاذو بالفرار، بينما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا لمعرفة ملابسات الحادث.