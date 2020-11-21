8 قتلى في هجوم بصواريخ استهدف العاصمة الأفغانية

السبت 21 نوفمبر 2020

قال مسؤولون أفغان إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم السبت، في هجوم بصواريخ على العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح السبت.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان: «أطلق الإرهابيون 23 صاروخاً على مدينة كابول».

وأضاف: «استناداً إلى المعلومات الأولية، استشهد ثمانية أشخاص، وأصيب 31 آخرون» بجروح، وأكد مصدر في الشرطة حصيلة القتلى.

وأكد مسؤولون في الشرطة الأفغانية أن الصواريخ أصابت أيضاً مناطق سكنية في العاصمة في ساعة الذروة الصباحية، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وأوضح عريان أن «إرهابيين» وضعوا الصواريخ في شاحنة صغيرة وأطلقوها، مضيفاً أن التحقيق جار لمعرفة كيف دخلت العربة المدينة.

وسقطت الصواريخ في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.

وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

وظهرت، في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فجوات أحدثتها صواريخ أصابت مبنيين منفصلين على الأقل.