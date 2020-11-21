رئيس وزراء إثيوبيا يرفض وساطة الاتحاد الإفريقى بين حكومته وتيجراى

السبت 21 نوفمبر 2020

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد، اليوم السبت، رفضه لوساطه الاتحاد الإفريقى بين حكومته وجبهة تحرير تبجراى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية".



وكان رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، سيريل رامافوسا، أعلن تعيين 3 مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا، وهم: يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثى الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، معربًا عن "رغبته العميقة فى إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف".

بينما أكد رامافوسا، أن وفد الاتحاد الإفريقى وصل بالفعل إلى أديس أبابا، لافتًا إلى أنه سيبحث وقف القتال فى تيجراى.

جاء ذلك فى ظل حرب عنيفة تخوضها قوات الجيش الإثيوبى المركزية ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد، منذ أسبوعين، بسبب عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.