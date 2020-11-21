شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة ألمانية: لقاحات كورونا آمنة.. والتطعيم اختياري والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أن اللقاحات المحتملة الجديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد ستكون مطابقة لمعايير السلامة. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "اللقاح سيلبي نفس معايير السلامة مثل جميع اللقاحات الأخرى. هذا يعني أيضا أن السلطات ستستمر في تقديم الدعم الوثيق بعد الموافقة وتراقب سلامة وفعالية اللقاح - بعبارة أخرى، بالضبط كما يسير الأمر في المعتاد... لذا لا داعي للقلق... التطعيم سيظل طوعي تماما".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة ألمانية: لقاحات كورونا آمنة.. والتطعيم اختياري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.