شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدينة "تورنتو" فى كندا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء كندا، أونتاريو دوج فورد اليوم فرض الإغلاق فى مدينة تورنتو الكندية وفي جزء كبير من ضاحيتها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقال فورد خلال مؤتمر صحفي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "كنت واضحا بشأن هذا: الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ اجراءات أكثر"، مؤكدا أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل .

وأضاف " هذا الحجر الذي سيتم خلاله حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية، سيستمر لمدة 28 يومًا على الأقل، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها 750 دولارًا كنديًا (483 يورو)، وستقتصر التجمعات الخارجية على 10 أشخاص، وينطبق ذلك أيضاً على الجنازات وحفلات الزفاف وسائر الاحتفالات الدينية .. كما سيتم إغلاق مراكز العلاجات التجميلية وصالونات تصفيف الشعر، وكذلك صالات التدريب الرياضي وقاعات البنغو والكازينوهات" .

وتابع قائل " وستظل المدارس مفتوحة، لكن المطاعم والمتاجر غير الأساسية ستكون مفتوحة فقط لطلبات التوصيل او الاستلام" .