ندوات افتراضية في دبي لتعزيز مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت هيئة الصحة في دبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية والحوكمة سلسلة من ندواتها الافتراضية حول الاتجاهات الرئيسية وأحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، في ظل جائحة «كوفيد19»، والتي استهدفت صناع القرار والعاملين في مجال الرعاية الصحية في إمارة دبي من القطاعين العام والخاص.



وأكدت الدكتورة ناهد منصف، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة بهيئة الصحة بدبي على أهمية الندوات التي استفاد منها منذ شهر يونيو الماضي أكثر من 800 شخص يمثلون موظفي وقيادات هيئة الصحة، والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والهيئات الحكومية والقطاع الصحي الخاص، بما في ذلك المستشفيات وشركات التأمين والشركات الاستشارية وغيرها.

وأوضحت الدكتورة منصف المحاور المختلفة التي ركزت عليها الندوات والمتعلقة بأفضل الممارسات الدولية واستجابة الحكومات لجائحة «كوفيد19».

وحشد مواردها لمعالجة العواقب والتحديات الصحية والاجتماعية للجائحة وإدارة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، وأهمية رصد وتتبع المخالطين وأثر ذلك على احتواء الوباء، والدور الفعال والنتائج الإيجابية التي تحققها البرامج للفحص وتتبع وعزل الحالات، وعزل المخالطين، والإغلاق مع السماح للغالبية العظمى من السكان بالتحرك بحرية لممارسة أنشطتهم اليومية.

وركزت الندوات الافتراضية التي انطلقت منذ شهر يونيو الماضي على الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمخاطر والتحديات التي يواجهونها خلال جائحة «كوفيد19»، وتأثير هذه المخاطر على سلامة وصحة المتخصصين في الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة، وطرق التخفيف من هذه المخاطر والتي تشمل خطر التعرض للإصابة بالأمراض، وساعات العمل الطويلة، والتعب، والإرهاق البدني، وتدهور الصحة النفسية.

وركزت على الصحة النفسية والمجتمعية للقوى العاملة بسبب جائحة «كوفيد19» والأثر النفسي العميق الذي خلفته الأزمة في المجتمعات، وأهمية وضع الاستراتيجيات الفعاّلة في كل مرحلة من مراحل الوباء لتلبية احتياجات الصحة النفسية عبر شرائح مختلفة من المجتمع بما في ذلك المتخصصين في مجال الرعاية الصحية. وقالت الدكتورة ناهد منصف:

إن الندوات الافتراضية التي نظمتها الهيئة ناقشت آلية ومنهجية إعادة الفتح التدريجي للأنشطة والقطاعات المختلفة بناءً على الأدلة الوبائية لمرض «كوفيد19»، والمنهجيات العالمية للتعافي من المرض، مستعرضة النهج الذي تبنته قطاعات الرعاية الصحية العالمية ونموذج البروتوكول الاجتماعي والحوكمة.