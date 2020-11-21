شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تؤكد استمرار النضال ضد أردوغان رغم تهديد زعيم المافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على تهديدات زعيم المافيا التركي، علاء الدين تشاكجي، التابع للنظام التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: نحن لا نأخذ في الحسبان التهديدات الموجهة إلينا من خلال دعم بعض الأحزاب السياسية لعصابات المافيا، ولا نأخذها أبدًا بعين الاعتبار، وأولئك الذين يشكلون هذا التهديد لا يمكنهم أبدًا ردعنا.

وقال أوغلو، في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن: "لقد دافعت عن حرية الفكر والديمقراطية واحترام الآراء المختلفة، لقد ذكرت أن هذا هو أحد الشروط التي لا غنى عنها للديمقراطية. وبالطبع، هناك صراع بين الأحزاب السياسية، وحتى هذه المناقشات يمكن أن تحدث أحيانًا على أسس صعبة للغاية، ربما تكون حقيقة أن حزبًا سياسيًا شرعيًا يدافع عن عالم المافيا ويقف إلى جانبه هي سابقة في تاريخ جمهوريتنا. ويُظهر هذا اتجاه الدولة التركية للتأرجح فعليًا، كما يُظهر بوضوح أنها لا تدار بشكل جيد وأن جماعات معينة ومراكز معينة تدير الدولة".

وأضاف كليتشدار أوغلو،:"إنني أثق بالفطرة السليمة للناس والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية. رغم كل هذه الاستفزازات، علينا أن نتحمل واجب الدفاع عن الديمقراطية بعزم ، والدفاع عن حقوق الإنسان ، ومعارضة انتهاكات الحقوق ، والوقوف إلى جانب الذين يعانون من الظلم".