مندوبية التخطيط تسجل ارتفاعا في أسعار اللحوم والخضراوات بنسب تصل إلى 4.4 بالمائة

سجلت أسعار عدد من المواد الإستهلاكيا ارتفاعات متفاوتة، برسم شهر أكتوبر المنصرم، وفق أكدته مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها، أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بـ0,1 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته استقرار خلال شهر وفي ارتفاع بـ0,2 بالمائة خلال سنة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر2020 على الخصوص أثمان “اللحوم” بـ4,4 بالمائة و”الخضر” بـ3,3 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,9 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ10,2 بالمائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,6 بالمائة .

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,4بالمائة .

وعلى المستوى الجغرافي، تباينت الإرتفاعات حسب المناطق، حيث سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء ومراكش بـ0,5 بالمائة وفي الداخلة بـ0,3 بالمائة وفي الرباط ومكناس والحسيمة بـ0,2 بالمائة .

بينما سجلت انخفاضات في كل من القنيطرة بـ0,8 بالمائة وفي أكادير وفاس بـ0,4 بالمائة وفي وجدة و تطوان والعيون والرشيدية بـ0,3 بالمائة .

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020 وارتفاعا بـ0,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر2019.