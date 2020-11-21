طقس السبت.. سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات متفرقة ومحلية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات متفرقة ومحلية.

كما ستتشكل كتل ضبابية خلال الليل والصباح، فوق كل من شمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وبالسواحل الشمالية والوسطى. و سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب في مجموع أرجاء المملكة، فيما ستعرف منطقة البوغاز هبوب رياح قوية، مع هبوب زوابع رملية في بعض المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية.

و ستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب، وستكون في حدود 12 إلى 18 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 14 و20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و 22 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس و هضاب الفوسفاط، ومابين 21 و27 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى، ومنطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و37 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال شمال أصيلة.