الإرياني: الربط بين تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية والحل السياسي غير دقيق

السبت 21 نوفمبر 2020

قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني "ان تجاهل المجتمع الدولي لممارسات مليشيا الحوثي الارهابية لم يعد مقبولا".



واضاف وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، واعتداءاتها على المناطق المحررة، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏، لا تقل فضاعة عن التنظيمات والجماعات الارهابية "داعش، القاعدة".

‏واكد الارياني انه لم يعد من المنطق عدم التعامل مع مليشيا الحوثي الارهابية كواحدة من المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري الايراني في المنطقة، خاصة وقد انكشف بوضوح حجم تبعيتها وارتهانها لنظام الملالي في ايران بعد تهريب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكما عسكريا لصنعاء.

واشار الارياني الى ان الربط بين خطوات تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران "منظمة ارهابية" وافق الحل السلمي للازمة اليمنية غير دقيق..مشيراً الى ان المليشيا الحوثية اعاقت طيلة ستة اعوام كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي وتحركت كأداة ايرانية قذرة لتنفيذ سياسة نشر الفوضى والارهاب في المنطقة‏.