3 قتلى و11 مصابا بعد سقوط "دفعة صواريخ" على كابول

السبت 21 نوفمبر 2020

قٌتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، السبت، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول.



وكشفت المعلومات الأولية عن وقوع الانفجارات في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة، وبالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وأحد الأحياء الشمالية.

وتزامناً مع ذلك قُتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد حركة طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستخفض الهجمات وتقلل الإصابات.

وتتصاعد الأزمة الأفغانية في وقت تتجه الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان، وسط مخاوف من عودة الإرهابيين.

وللولايات المتحدة نحو 4500 جندي في أفغانستان حاليا، وقال ستولتنبرج في بيانه، إنه يوجد في أفغانستان أقل من 12000 جندي لقوات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك القوات الأمريكية.

ويتضاءل تأثير الولايات المتحدة في ميدان المعارك في أفغانستان في وقت يسعى البنتاجون لسحب جميع الجنود المتبقين بحلول مايو/أيار المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن على القوات الأمريكية أن تعود قبل ذلك الوقت مثيرا تساؤلات عما إذا كان إصرار واشنطن على أن يكون انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت 19 عاما حقا "رهن ظروف".