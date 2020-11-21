شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: شركات الطيران تحتاج إلى 80 مليار دولار لتجاوز كورونا والان مع التفاصيل

السبت 21 نوفمبر 2020 حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم يتراوح بين 70 و80 مليار دولار لتجاوز أزمة فيروس كورونا، أو نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة أخرى. وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام للاتحاد في منتدى باريس للطيران الذي تستضيفه صحيفة لا تريبيون: نشعر بامتنان كبير لضخ 160 مليار دولار في القطاع. بالنسبة للأشهر القادمة، تحتاج الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحسب التقييمات، وإلا فإن بعض شركات الطيران لن تنجو.

وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر حدوث تقدم بشأن اللقاح الأمل، فإن العودة إلى حركة السفر الكثيفة ما زال يبعد عدة أشهر. وستعاني بعض الشركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في الأوقات العادية.

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