- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يكشف مصير الحساب الرسمي لرئيس أمريكا والسيدة الأولى والان مع التفاصيل
السبت 21 نوفمبر 2020
أعلن "تويتر" أن الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، سيمنح إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في يوم تنصيبه في 20 يناير المقبل.
وأضاف "تويتر" في بيان نشرت يوم أمس الجمعة أن الحساب "POTUS" وهو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.
وبحسب ما نقل موقع "CNN" نك باسيليو، المتحدث باسم "تويتر"، فإن هذا سينطبق أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec".
وأكد باسيليو أن تويتر يستعد بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وقال: "كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" يكشف مصير الحساب الرسمي لرئيس أمريكا والسيدة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.