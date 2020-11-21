شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس عودة السياحة الداخلية رغم ارتفاع الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
و في أعقاب أعداد قياسية لحالات الإصابة بالفيروس ودعوات من خبراء الصحة لوقف برنامج الدعم الحكومي، ذكرت المصادر أمس الجمعة، أن الحكومة بدأت في دراسة وضع حدود معينة للبرنامج بهدف تعزيز قطاع السياحة المحلي المتضرر من الفيروس، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم السبت.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتراح فريق عمل حكومي، خاص بمواجهة فيروس كورونا إعادة النظر في تلك الحملة في مناطق تنتشر فيها الإصابات بشكل سريع.
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