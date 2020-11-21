شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن اندماج قيادتى قواتها فى أوروبا وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال رايان ماكارثى وزير الجيش الأمريكي فى سياق البيان - إن دمج القيادتين سيعزز جاهزية القوات الأمريكية على المستويين الإقليمي والدولي دعما للاستراتيجية الدفاعية الوطنية كما سيزيد فعاليتها وقدراتها على التحرك على نطاق واسع وتنفيذ عمليات متعددة.
يذكر أن قيادة القوات الأمريكية في أوروبا تقع بمدينة ويسبادن بألمانيا بينما قيادة القوات بالقارة الأفريقية في مدينة فينسينزا بإيطاليا ، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت هناك تغييرات سوف تطرأ على هذين المقرين بعد دمج القيادتين.
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