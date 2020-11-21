شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و64748 إصابة. وذكرت السلطات الصحية الروسية 467 حالة وفاة بكورونا مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 35778 وفاة.

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