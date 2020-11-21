شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تلغي حظر سفر العاملين في المجال الطبي للخارج والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير العمل سيلفستر بيلو "وافق الرئيس بالفعل على رفع التعليق المؤقت لسفر الممرضين والعاملين الطبيين الآخرين للخارج."
ولكن بيلو قال إنه لضمان أن يكون لدى الفلبين عدد كافٍ من العاملين في المجال الطبي لمكافحة كوفيد-19 لن يُسمح إلا لخمسة آلاف من هؤلاء العاملين بمغادرة البلاد سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تلغي حظر سفر العاملين في المجال الطبي للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.