شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.

وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.