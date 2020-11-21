شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.
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