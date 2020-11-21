النزاهة تطالب باستعادة 40 مليون دولار لمشاريع متلكئة بمطار النجف الدولي

طالبت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، السبت، باستعادة 40 مليون دولار لمشاريع متلكئة بمطار النجف الدولي.
وأضافت أن "عدم مطالبة إدارة المطار لتلك الشركات بتجديد خطابات الضمان وفق المدة القانونيَّة التي تكفل حقَّه بإعادة مبالغ تُقدَّرُ بـ( 40,000,000) مليون دولار حصلت عليها الشركات كدفعاتٍ أوليَّةٍ عن تنفيذ المشاريع،على الرغم من توقُّف العمل فيها منذ عامي (2015 و2016) لغاية الآن، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تلك المبالغ".
وأوضحت الدائرة، أن "تحرّيات الفريق والتحقيقات الأولية قادت إلى أن خطابات الضمان قد تمَّ تمديدها بناءً على اتصالٍ هاتفيٍّ"، مشيرةً إلى أن "الكتب الواردة من المطار لفرع المصرف في المحافظة جاءت مخالفةً للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وليس لها أيَّة قيمةٍ قانونيَّةٍ".
وبيَّـنت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
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