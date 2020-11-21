اربعة ضحايا بين قتيل وجريح بـ'نزاع عشائري' جنوب شرق بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بسقوط اربع ضحايا بين قتيل وجريح بـ"نزاع عشائري" جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد". واضاف ان "النزاع اسفر عن سقوط قتيل واصابة ثلاثة اخرين".



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