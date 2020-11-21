فرار 69 سجينا من سجن شرق بيروت

أفادت وسائل إعلام، السبت، بفرار69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن "قوى الأمن اللبنانية طوّقت المنطقة". من جانبها، أشارت وسائل إعلام، إلى أن خمسة سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب. وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الفارين.



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