اجتماع داخل الوقف السني لمناقشة 'الفك والعزل' بين أملاك الوقفين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ديوان الوقف السني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ابرزها ورقة اتفاقية الفك والعزل ما بين املاك الوقفين السني والشيعي".وأضاف أن "كمبش انتقل للقاء علماء الدين والمشايخ لبحث اتفاقية الورقة ذاتها والاستماع الى الآراء التي تخص هذه الورقة وكيفية ايجاد بديل عنها".

وأوضح البيان، أنه "في الختام خرج الاجتماع بقرارات عدة أهمها تشكيل لجنة مختصة من رجال الدين في ديوان الوقف السني لبحث ملف الورقة التي عمل عليها المسؤولون عن الديوان منذ عام ٢٠٠٤ حتى اللحظة".

