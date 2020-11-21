أكدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، ان اللجنة لديها بعض المقترحات والمعالجات التي ستناقشها وترفعها الى مجلس النواب والحكومة بغية اعتمادها لمعالجة الأزمة المالية.
وأضافت، ان "الحكومة لديها وقت كافي وفرصة كبيرة لتعظيم الموارد للشهرين المقبلين من خلال فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وتنظيم الضرائب والسيطرة على مزاد العملة والاتصالات ومحاسبة الفاسدين ومتابعة المشاريع وباقي الابواب الممكنة لتوفير السيولة المالية"، لافتة الى ان "هناك تلكؤ في المتابعة من قبل وزارة المالية ونفس الحال لوزارة التخطيط التي لم نجد منها متابعة للمشاريع ومحاسبة المقصرين".
ولفتت حمدون، الى ان "هنالك عدد من المقترحات لدى اللجنة المالية سنعمل على مناقشتها خلال هذه الايام بغية رفعها الى مجلس النواب ومن ثم الى الحكومة لاعتمادها في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي من قبل الحكومة ووزارة المالية، لأنه ليس من الممكن بقاء مجلس النواب يرى ما يجري في الحكومة دون تقديم حلول ومعالجات للازمة"، مشددة على ان "استمرار الوضع معناه استمرار القروض وبدورها تعني نفاذ السيولة المالية وعدم وجود اي جهة ترضى باقراضنا وحينها سنذهب الى وضع لا نريده".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تكشف عن مقترحات سيتم إرسالها الى الحكومة لمعالجة الوضع المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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