يوم التنصيب.. بايدن يغرد على حساب الرئيس الأمريكي بأمر تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة "تويتر"، الجمعة، عزمها تسليم حساب الرئيس الأمريكي "@POTUS" إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم التنصيب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "@POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو منفصل عن الحساب الخاص بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "@realDonaldTrump" الذي يستخدمه في كتابة ونشر التغريدات.

وقال نيك باسيليو المتحدث باسم "تويتر" للشبكة الأمريكية أن هذا سيطبق أيضًا على عدد من حسابات البيت الأبيض، بما في ذلك حسابات: السيدة الأولى "@FLOTUS"، وسكرتيرة البيت الأبيض "@PressSec".

وأوضح باسيليو أن تويتر تستعد لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية يوم 20 يناير/كانون الثاني لعام 2021، مضيفًا: "كما فعلنا مع انتقال الرئاسة عام 2017، تجرى هذه العملية بالتشاور عن كثب مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية".

ويمكن العثور على حساب أوباما @POTUS تحت اسم "@POTUS44".