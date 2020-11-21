القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة "تويتر"، الجمعة، عزمها تسليم حساب الرئيس الأمريكي "@POTUS" إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم التنصيب.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "@POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو منفصل عن الحساب الخاص بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "@realDonaldTrump" الذي يستخدمه في كتابة ونشر التغريدات.
وقال نيك باسيليو المتحدث باسم "تويتر" للشبكة الأمريكية أن هذا سيطبق أيضًا على عدد من حسابات البيت الأبيض، بما في ذلك حسابات: السيدة الأولى "@FLOTUS"، وسكرتيرة البيت الأبيض "@PressSec".
وأوضح باسيليو أن تويتر تستعد لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية يوم 20 يناير/كانون الثاني لعام 2021، مضيفًا: "كما فعلنا مع انتقال الرئاسة عام 2017، تجرى هذه العملية بالتشاور عن كثب مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية".
ويمكن العثور على حساب أوباما @POTUS تحت اسم "@POTUS44".
كانت هذه تفاصيل خبر يوم التنصيب.. بايدن يغرد على حساب الرئيس الأمريكي بأمر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.