مصرع 5 سجناء في لبنان.. هربوا من الشرطة وأسقطتهم شجرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض عدد من عناصر الأمن اللبناني، السبت، لاعتداءات من قبل عشرات السجناء الذين تمكنوا من الهرب بعد تحطيم الأبواب.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن أكثر من 40 سجينا هربوا من سجن بعبدا في جبل لبنان، فيما سارعت القوى الأمنية إلى تطويق المنطقة في محاولة للبحث عنهم.



وقالت مصادر في السلطات اللبنانية فإن قوى الأمن تمكنت في وقت لاحق من القبض على عدد منهم فيما عثر على آخرين إثر وقوع حادث على طريق الحدث، القريبة من بعبدا.

وكشفت معلومات أولية عن أن 5 من السجناء قتلوا وأصيب عدد آخر على طريق الحدث (القريب من بعبدا)، خلال هروبهم في سيارة أجرة استولوا عليها فيما تمكن الآخرون من الهروب.

وتبين فيما بعد أن الحادث المروري وقع نتيجة اصطدام مركبة سرقها السجناء بشجرة على طريق عام الحدث قرب المجلس الدستوري.