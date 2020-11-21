الجيش الإثيوبي يسيطر على "عدي غرات" ويتقدم نحو معقل المتمردين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإثيوبي، السبت، سيطرته الكاملة على مدينة "عدي غرات"، 120 كيلومترا شمال شرق عاصمة إقليم تجراي.

وبحسب بيان صادر عن فريق الطوارئ التابع للحكومة الإثيوبية، فإن قوات الجيش تمكنت من هزيمة متمردي جبهة تحرير تجراي وسيطرت على مدينة "عدي غرات" الهامة.



ولا يفصل مدينة "عدي غرات" سوى القليل من مدينة مقلي عاصمة الإقليم ومعقل قادة جبهة تحرير تجراي.

والجمعة أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته الكاملة على مدينة "أكسوم" التاريخية بعد دفاع من قوات الجبهة للوقوف أمام زحف قواته نحو عاصمة الإقليم مقلي.





وفرضت قوات الجيش الإثيوبي طوقا على مدينتي "عدوة وعدي غرات" المهمتين من الناحية الغربية التي يقود فيها الجيش حربا ضد قوات جبهة تحرير تجراي.

ولجأت قوات جبهة تحرير تجراي إلى منطقة "زلخلخة"، بعد إحكام الحصار عليها، حيث قامت بقطع الطرق وجرفها لإعاقة تقدم قوات الجيش الإثيوبي نحو معقل قادة الجبهة في مقلي.

ووفقاً للبيان نفسه فإن العديد من مقاتلي قوات الجبهة سلموا أنفسهم لقوات الجيش الإثيوبي.

ويخوض الجيش الإثيوبي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني معارك في تجراي شمال البلاد، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن الثلاثاء الماضي انتهاء مهلة لاستسلام مقاتلي الحركة التي تعتبرها الحكومة "إرهابية".



وتسبب النزاع في الإقليم في نزوح الآلاف باتجاه الحدود السودانية وسط قلق دولي من تداعيات الأزمة في القرن الأفريقي.

وأمام ذلك، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد عيّن 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة.