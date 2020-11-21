"ووترجيت بنما" تلاحق الرئيس السابق بعد إلغاء حكم بالبراءة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت محكمة في بنما بإعادة محاكمة الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي في قضية اتهامه بالتجسس خلال رئاسته للبلاد.

وقال المدعي العام ريكورتي جونزاليس إن المحكمة أمرت بإجراء محاكمة جديدة لمارتينيلي في قضية اتهم فيها بتجسسه على ساسة وزعماء نقابيين وصحفيين خلال منصبه من عام 2009 حتى 2014.



وألغت محكمة الاستئناف حكما ببراءة مارتينيلي عام 2019 ، لكنها لم تحدد موعدا للمحاكمة الجديدة.

وأشار المدعي العام إلى ما وصفه بأنه "تقييم غير صحيح لكثير من الأدلة" التي قدمت في المحاكمة السابقة.

ووجهت للرئيس السابق الذي سعى لعودته للساحة السياسية عام 2019 اتهامات بإصدار أمر بمراقبة اتصالات نحو 150 شخصا دون إذن قضائي، فيما أكد مارتينيلي براءته واتهم خليفته وحليفه السابق خوان كارلوس فاريلا بالتآمر ضده.

وتعيد القضية إلى الأذهان فضيحة ووترجيت في الولايات المتحدة حينما تورط الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون في التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي عام 1972 وهي الفضيحة التي انتهت باستقالته.