مقتل 5 سجناء بعد عملية هروب كبيرة في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل خمسة من السجناء في لبنان اليوم السبت بعد عملية هروب كبيرة من أحد السجون إلى جهات مجهولة.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن مجموعة من السجناء أقدمت فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة.

ووفق الوكالة ، خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

ووفق وسائل إعلام لبنانية اخرى ، توفي خمسة مساجين وأصيب آخر إثر حادث الاصطدام قرب المجلس الدستوري، ووصلت سيارات إسعاف على الفور.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.