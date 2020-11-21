إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بحسب ما قالت الشرطة المحلية، مضيفة أنه لم يتم القبض على المسلح.



ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت "مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

وقالت شرطة واواتوسا في بيان أنه "عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يكن مطلق النار موجودا في مكان الواقعة"، مشددة على أن الخطر ما زال قائما، مطالبة السكان بالابتعاد عن المكان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال "فارًّا".

وقالت السلطات إنّ "7 بالغين وقاصرًا نقلوا إلى المستشفى" دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضحت الشرطة أن مطلق النار الذي لم تكشف هويته، هو "رجل أبيض في العشرينات أو الثلاثينات من عمره".

واحتمى العديد من الموظفين داخل المركز التجاري، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهم مختبئين.

وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف نُقل فيها العديد من الجرحى.