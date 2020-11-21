شكرا لقرائتكم خبر عن فرار سجناء من سجن بعبدا بلبنان وقوات الأمن توقف بعضهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مجموعة من السجناء أقدمت فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة.

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد منهم على الفور.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقاً في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علماً أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا؛ للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.